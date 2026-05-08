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    線狀物發強光、神秘三角點 五角大廈公布「UFO檔案」揭密

    2026/05/08 22:15 編譯管淑平／綜合報導
    2022年美國眾議院聽證會上播放UAP事件影片。（美聯社檔案照）

    2022年美國眾議院聽證會上播放UAP事件影片。（美聯社檔案照）

    美國五角大廈8日開始公布新一批不明飛行物（UFO）、或稱「不明異常現象」（UAP）檔案，並表示政府將陸續公開更多資料，讓民眾自己從這些檔案，做出結論。

    美聯社8日報導，五角大廈8日發文指出，過去幾屆政府尋求勸阻美國民眾關注這類議題，或者降低這類事件的可信度，但是現在，總統川普「著重提供最大透明度」，讓民眾最終能自行判斷這些檔案透露什麼訊息；五角大廈也表示，後續將隨時更新相關檔案。

    川普今年初宣布，將公布政府握有的不明異常現象檔案。這項行動也由白宮、國家情報首長、能源部、美國國家航空暨太空總署（NASA）和聯邦調查局（FBI）共同參與。

    五角大廈為公布這些檔案新設立的網站（https://www.war.gov/UFO/），帶有明顯復古風格，展示黑白軍事影像和飛行物，附上使用類似打字機字體呈現的說明文字。

    首波公開檔案包括162份文件，涵蓋美國國務院舊時電報、FBI文件，以及NASA載人太空飛行任務逐字紀錄。其中一份文件記述，FBI曾訪談一名身分被標示為無人機飛手的人士，這名飛手指，2023年9月曾在空中看到一個「線狀物體」，發出的光亮強到足以「看見光線中的帶狀結構」。

    FBI訪談紀錄寫道，「這個物體可為人所見時間約5到10秒，之後光線熄滅，該物體也隨之消失」。

    另一份檔案是NASA在1972年阿波羅17號（Apollo 17）任務中拍攝的一張照片，影像中可見3個呈三角形排列的點。五角大廈在附加說明中表示，對此異常現象的性質「尚無共識」，但是一份新的、初步的分析顯示，這可能是一個「實體物體」。

    五角大廈多年來持續推動UFO相關文件解密。美國國會2022年成立專責辦公室，負責解密相關資料，並於2024年首次提出報告，揭露數百起新的UAP事件，但是未發現任何證據顯示，美國政府曾證實外星科技目擊事件。

    共和黨籍眾議員魯納（Anna Paulina Luna）3月曾致函要求政府，公布吹哨者指出的46起UAP事件影片。魯納8日發文表示，預期這些影片將在五角大廈後續公布的檔案中公開。

    美軍「羅斯威爾報告」中有關1947年不明飛行物事件照片。（美聯社檔案照）

    美軍「羅斯威爾報告」中有關1947年不明飛行物事件照片。（美聯社檔案照）

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