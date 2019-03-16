掉安全帽害女騎士摔傷竟不理 無良男怕被肉搜半夜投案

2019-03-16 13:20

〔記者王俊忠／台南報導〕45歲曾姓男子騎機車載2名姪女，昨傍晚從台南市安南區安明路1段北上車道行駛，因姪女所戴安全帽不慎掉落路面，致後方騎機車的40歲吳姓女騎士閃避不及、輾壓到安全帽而摔車倒地，吳女右手脫臼、四肢挫傷。不料，曾及姪女回頭撿安全帽後，竟騎機車揚長離去，民眾見狀報警、叫救護車，將吳女送醫治療，並將影像po上網路社群要把無良男子揪出來；昨深夜曾男出面投案，並坦承肇事逃逸。

有目擊民眾指出，昨晚近6點半許開車載老婆下班回家路上，南市安南區安明路北上過九份子大道不遠處，目睹1場肇事逃逸車禍，前方1輛機車有安全帽掉到路面，導致後方的1名女機車騎士摔車，結果肇事者居然不顧他姪女叫他要去叫救護車，肇事男騎士只顧著趕快把引起車禍的那頂安全帽撿走，然後揚長而去，這是「最差的身教行為」。

目擊者說，肇事者回頭撿安全帽時，已經知道人家已經倒在地上哀嚎，居然就這樣跑了，請大家指認一下，把這家子沒良心的傢伙揪出來。曾男肇事後逃逸，昨深夜近12點主動到南市三分局交通分隊坦承自己是肇事的機車騎士。

警方調查，曾男騎機車載2名姪女，由安明路1段往北行駛，因姪女所戴安全帽掉落，導致同向後方吳女機車女騎士閃避不及、輾壓安全帽後倒地受傷，右手脫臼、四肢挫傷，送到永康奇美醫院治療，無生命危險。雙方經過酒測、酒測值都是零，民眾提供行車記錄器影像檔與雙方駕駛談話筆錄，由交通分隊進一步調查、釐清肇責。

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