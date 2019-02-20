獨攀意外又一樁！男溪頭迷路滑倒受傷 消防員漏夜救出

2019-02-20 23:32

首次上稿 22:47

更新時間 23:32

〔記者謝介裕／南投報導〕又見獨攀溪頭迷路意外！

來自彰化的57歲蕭姓男子今天獨自攀登「鹿谷信義越嶺古道至溪頭天文台的北稜線」，不料，在山區迷路不慎滑倒，頭部受傷血流如注後，才在今晚6點以自己手機報案，南投縣消防局據報後，費時近3小時搜尋，終於在深夜9點左右，在一處竹林中將人救出，約在今晚11點平安下山，送醫治療後已無大礙。

據調查，蕭姓山友是從米堤大飯店旁停車場入山，打算抵達鳳凰山天文台後，再進入溪頭自然教育園區遊玩，全長約20公里，但來到分叉路時，應沿鹿谷信義越嶺古道向右轉，結果他往左轉錯方向，陷入險峻的峭壁及竹林區，攀登過程不慎滑倒受傷。

南投縣消防局接獲通報時，蕭男也不知自己身陷何處，還好消防人員臨危不亂，經仔細教導後，蕭男打開手機定位系統，消防人員才得以透過座標系統確定所在位置，順利將人救出。當時蕭男右額頭、臉部血跡斑斑，但意識清楚，尚有行動能力，終在搜救人員陪同協助下脫困，結束這場山中迷路驚魂記。

南投縣消防局說，蕭男攀登的路線，從米堤大飯店至鳳凰山天文台的海拔高度，約1000至1800公尺，算是一般的健行路線，儘管困難度不高，但仍發生迷路意外，再次凸顯獨攀的危險性，值得大家深思！

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