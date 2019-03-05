騎腳踏車摔碰水溝蓋摔傷 男獲國賠617萬

2019-03-05 11:14

［記者楊政郡／台中報導］41歲鄭男於2015年6月在中市龍井區遊園北路，騎乘自行車，因橫跨道路一整排格柵板水溝蓋，板與板間的縫隙太大，車前輪陷入後，鄭男因運動慣性往前摔飛，傷及3、4節脊椎，法官認定終身無法工作，判台中市政府須賠償617萬元。

判決書指出，2015年6月2日晚間9時許，鄭男騎自行車經龍井區遊園北路，在該處土地公廟一個右轉後，道路上出現橫跨道路的一條水溝，水溝上有格柵板水溝蓋，而隔柵板雖屬合格，格柵寬度不得超過3公分，且有垂直格柵，所以一般自行車輪該壓過去是有支撐不會陷入。

但是隔柵板與板之間的空隙卻太寬，導致鄭男自行車前車輪陷入後，半個輪胎陷入水溝，因運動慣性，人則往前摔飛，嚴重摔傷，導致傷及3、4節脊椎，這是屬與公共設施設置及管理的缺失，市府需負國賠責任。

該案審酌鄭男經鑑定，失能等級屬於第二級，沒有輔具下可自行行走，但步幅小，速度緩慢、耐力差，另在輔具協助下自行完成餵食、盥洗及洗澡，穿脫衣服有困難，小便可自理，大便需他人輔助。

鄭男自述男性生殖能力喪失！黃姓醫師出庭作證，她認為鄭某的失能狀況屬二級，但如果要論工作能力是「零」，不論是需要靠手、腳或身體移動的工作鄭某都有困難，鑑定完全未提到生殖能力，請求勞動力減損應允許。

法官審酌鄭男為雙學士畢業，頓失工作能力，簡單生活還能自理，還能出國旅遊，出院後的看護費用不應允許。

而市府認為原告向勞動部已請領傷病給付34萬9325元應扣除，但請領傷病給付是原告投保勞保的權益，與市府疏失造成他人傷害的國賠無關，不需扣除，合計市府仍需賠償617萬元。

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