酒瓶、安全帽連砸衰男 超悍高雄妹：OO有好X嘸？

2019-02-28 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕1名高雄潑辣悍妹在路邊狠打男子的影片，現正在網路上瘋傳，畫面中可見她拿起酒瓶與安全帽，輪流往男子頭部招呼，過程中連帶猛甩男方9個耳光，網友對此大嘆「太崩壞了」！

民眾將影片上傳到臉書社團「聯結車、大貨車、大客車、拉拉隊、運輸業、照片影片資訊分享團」，片頭即可看見女子拿酒瓶往男子頭上猛砸，酒瓶飛出後又再度拾起，對著男子質問，「你以為你祖媽是跟在一起啊？什麼叫我哥上來啊？」男子此時保護著頭部回說，「是你欺負我」，女方嗆聲，「什麼叫我欺負你」，接著用酒瓶往男方臉部砸去。

女方此時還不過癮，聽聞男方大吼「都是你在欺負我欸」後，又對男方連打9個耳光，接著用台語辱罵「兇三小啦」、「你祖媽的OO有好X嘸？」，看著男子越來越激動，女方從地上撿起1個安全帽狂毆男方，疑似將男子打傷後，女方撂話「你再靠北阿，我哥上來就不一樣了啦，你以為我們沒有兄弟喔」。

大量網友看完這起發生在高雄市大寮區光明路二段的事故後，都譴責高雄潑辣悍妹的行為，紛紛留言指出，「男的應該在想，我有很多零用錢可以花」、「幹！女人動手，被打的男人就被罵說是俗辣！男人動手了就被告家暴？」、「男的忍耐度極高！佩服」、「查補人的面子都被你丟光了」、「站在那被打，對的起父母嗎？」。

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