小賊不識貨 偷6000元名牌安全帽賤賣300 女失主跳腳要求償

2019-03-10 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市曾姓慣竊騎單車路上閒晃，發現一輛停放騎樓機車上掛有一頂全罩式安全帽，趁四下無人動手行竊後隨即拿到跳蚤市場賤賣300元，殊不知該頂名牌安全帽裝有藍芽耳機，價值高達6000元，還陪被害女車主繞了台灣1圈，除讓警方大嘆不識貨，也讓年輕女車主氣得跳腳，揚言一定要求償。

台中市第三分局立德派出所日前接獲接23歲彭姓女市民報案，她表示當天下班時將安全帽掛在機車後照鏡上，隔天上班發現遭竊，由於該安全帽是名牌又裝有藍芽耳機，甚至陪著她環島裝了滿滿回憶，希望警方一定要揪出竊嫌。

警方獲報著手調閱路口及騎樓相關監視器，發現當天清晨竊嫌騎著腳踏車，行經大智路與建德街口時，一眼看到被害人的名牌安全帽便起了貪念，刻意繞道回頭於路旁觀察，待四下無人時動手竊取，再單手騎車手另隻手拿安全帽沿著大智路逃逸。

警方此時想起日前也曾在大智路上盤查51歲的曾姓竊盜治安顧慮人口，經比對後發現曾男特徵與竊嫌相符，前天循線通知曾男到案時原先還裝傻，經警方出示監視器畫面才坦認犯案，供稱因缺錢花用才起了貪念，竊取安全帽得手後，立即拿到跳蚤市場賤賣300元。

彭女得知自己花了六千元購買且很珍惜的安全帽竟被賤賣十分生氣，氣的在警局直跳腳，揚言一定要對曾男提告並附帶民事求償，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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