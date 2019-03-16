惡男客襲胸索吻女運將哭喊「不要」 網友揚言「私刑正義」

2019-03-16 11:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕臉書「黑色豪門企業」等社團，昨天（15日）深夜刊登一段名為「台中女計程車司機被騷擾」的行車記錄影片，計程車女司機被男客強行摸胸、摸大腿與索吻，嚇得哭喊「不要、我不要」，網友義憤填膺，肉搜出這名惡劣乘客姓陳，陳男沒有回應，一名網友轉述說，陳男自稱已賠償女運將2000元，警方則尚未接獲報案，網友肉搜並揚言要執行「私刑正義」，「變態，這男乘客真的要出來打一頓才行」、應該用「電雞棒直接電了」。

錄影畫面來自計程車內的行車記錄器，當時計程車並未行駛，網友指稱，該錄影畫面是從「派車」（計程車司機接獲派遣出勤載客）的群組中流出，搭乘計程車的男客強行猥褻女運將，包括襲胸、摸大腿與索吻。

畫面顯示，女司機用恐懼顫抖聲音大喊「不要、我不要」，惡男客趕緊安撫說「好，好，不要，對不起」，女司機說「我要走了」，男客還答「我的包包斷了，對不起啦，親一下，那妳可不可以親我？主動親我才會原諒我啊？來」，女司機不斷用顫抖哭聲說「不要，不要」。

網友對此惡行義憤填膺，有人肉搜出這名惡乘客，是在台中市從事房地產仲介的陳姓男子，但記者透過臉書詢問他是否為當事人，他並未回覆，另有自稱認識陳男的網友轉述，陳男已經賠償對方2000元，更有多名網友認為，這種行為相當噁心與惡劣，應該肉搜這名惡客人，「拖到山上處理」、「直接抓起來鞭刑」，昨天深夜並有網友去找人，企圖「私刑正義」，但沒有下文，可能尚未找到。

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