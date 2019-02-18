獨家》狼姊夫垂涎小姨子美色 竟下藥迷昏襲胸

2019-02-18 00:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚且育有3個孩子的陳男，垂涎已婚小姨子小美（化名）的美貌，竟到情趣網站買「迷幻水」趁機迷昏小美，再襲胸撫腰，所幸小美老公剛好回家，陳男嚇得奪門而出，小美才未受進一步侵害，新竹地院依以藥劑強制猥褻罪判色姊夫2年徒刑。

判決書指出，陳男垂涎已婚小姨子小美的美貌，在2017年10月前某日，在情趣網站購買名為「迷幻水」的不明藥劑後，在2017年10月底某日，趁小美前去他的洗車店洗車之際，趁機將迷幻水加進小美自己帶去的冬瓜檸檬飲品當中。

小美喝完突然因藥效發作，頭暈不適、全身無力，陳男見藥效已發揮作用，便以她身體不適且順道拿東西為藉口，開車載小美前往小美住處，且隨同進入屋內。

陳男趁小美坐在床邊嘔吐之際，假裝幫忙拍背、支撐身體，竟趁機襲胸撫腰，由於小美仍有意識，出言制止，陳男才收手，這時小美先生正好回家，陳男旋即逃逸而去。

事後小美懷疑遭姊夫下藥，立即在先生陪同下報警，並抽血採尿化驗，陳男見難逃法網，遂坦承犯案。

法官認為，陳男身為被害人姊夫，竟罔顧倫理，為逞一己私慾，竟以藥劑欲迷昏親人，事後小美心軟，見姊夫與姐姐辛苦開洗車店，還有3個小孩要養，決定不提民事求償，且願意原諒陳男，新竹地院最後依以藥劑強制猥褻罪判刑2年、緩刑5年，陳男需向公庫支付15萬元。

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