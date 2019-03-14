中客團遊覽車花蓮車禍 10人輕傷送醫

2019-03-14 20:51

首次上稿 20:16

更新時間 20:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉大學路今晚7點發生中客團遊覽車自撞意外，車上10名旅客受到輕傷，警方指出，遊覽車疑似閃避車輛，不慎失控撞到路樹，所幸車速不快，車上旅客因跌倒，10多人分別送往花蓮慈濟、門諾等醫院，詳細肇事原因還要進一步調查。

吉安警方指出，沈姓司機駕駛遊覽車由東向西方向行駛，在行經大學路2段疑似為了閃避另一部同方向由廖姓司機所駕駛右轉彎遊覽車，導致擦撞路旁人行道護欄以及路樹，造成車上10名（4男6女）中客身體擦挫傷，傷者分別送往門諾、慈濟、花醫救治，均無生命危險，雙方駕駛酒測值為0，相關肇事責任目前正由警方調查中。

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