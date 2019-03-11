遊覽車國道翻覆33傷 確認闖禍「水漂車」

2019-03-11

〔記者湯世名／彰化報導〕國道3號彰化和美路段前天發生遊覽車翻覆重大事故，造成33人輕重傷，國道7隊昨初步確認，賴男駕駛的轎車行經積水區時疑出現「水漂」現象，失控打滑擦撞遊覽車釀禍，將賴男依過失傷害等罪嫌函送法辦。

積水區失控 撞遊覽車害翻

國道7隊交通組長許世儒指出，檢視相關車輛提供的行車紀錄發現，前天下午中部地區下雨，賴男駕駛的黑色轎車行經國道3號南下192公里彰化和美路段時，疑出現「水漂」現象，轎車失控打滑，先撞擊遊覽車右前側車頭，接著撞擊內側護欄後，再彈回來撞擊遊覽車左側車頭，造成遊覽車瞬間失控翻覆。他呼籲駕駛人車輛行駛中，萬一遇到「水漂」現象，應減速且不踩煞車，不緊急轉動方向盤，放開油門讓車輛滑行靠右行車。

事故造成33人輕重傷，彰化基督教醫院表示，80歲曾姓婦人已由家屬立下拒絕心肺復甦術或維生醫療，將「留一口氣」由家屬安排回家，處理後事，其83歲程姓丈夫因頭部外傷，經電腦斷層掃描檢查顯示有腦出血，目前住在加護病房。

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