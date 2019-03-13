大法庭來了！最高法院下猛藥 「三專生」擇優留任

2019-03-13 00:43

〔記者吳政峰／台北報導〕最高法院是法官們的最高殿堂，二審法官若要上三審，一般需經過「三專生」歷練，即在三審服務滿3年，先回二審等待，遇到三審有法官離退，才有機會補實，而今制度將有重大變革，為了因應大法庭來到，最高法院與司法院將採「擇優留任」，亦即三專生不需回二審就可補實，今年8月開始實施。

大法庭將於7月上路，屆時將從最高法院刑事庭與民事庭各選出11人擔任大法庭法官，統一法律見解，最高法院與司法院擔心部分法官為三專生，若進入大法庭沒多久就要回二審，恐出現繼任者與前任見解不一致的窘況，為了讓法律意見更安定，雙方協商採取「擇優留任」制度，三專生可就地補實，不用再回二審等待。

制度源於「法官遷調改任辦法」第20條規定，三專生可視業務必要補實為該院法官，只是從「法官法」施行以來，從未有任何一人依該辦法補實過；此次因應大法庭制度所做的改變，今年共有11位任期屆滿的三專生可望受惠，而去年之前回二審的每一位三專生，也可按照新制度，參加最高法院今年的實任法官遴選。

遷調改任志願表已於1月交給法官填寫，3月中截止報名，6月啟動人事作業程序，定於今年8月28日的年度大調動生效。

司法院一位官員指出，「擇優留任」的優點除了人員變動幅度小，可讓法庭見解一致，另一個好處就是解決「斷層」，因為目前最高法院實任法官的期別都偏高，而三專生來來去去一直換人，舊的續留但新的持續洗牌，兩代間的隔閡越來越大，不利世代交替。

至於缺點，他則認為，若三專生補實，換言之就是三審法官缺額變少，二審能上去的機會遭到壓縮，不利人事活水；另一個問題是，沒有三專生把三審審判經驗帶回二審，二審永遠不知道三審的視野在哪，歷練受到侷限。

按照慣例，要上最高法院通常有兩種途徑，第一種是先擔任二審庭長，等到年資經歷累積到一定程度，直接申請遷調三審法官，這是最正規但機率最低的方式；另一種就是二審法官直接申請調三審辦事，三年後回二審擔任庭長，經過2年可填志願補實三審，即俗稱的三專生制度，成功機率較高。

但不論哪一種制度，報名遴選者都得先通過司法院長這關，院長會徵詢服務機關、用人機關、律師公會、上級審的意見，請他們提出建議，再從中提名交給人事審議委員會審查。

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