因應「大法庭」 最高檢成立「訴訟組」今揭牌

2019-02-26 09:48

〔記者錢利忠／台北報導〕「大法庭」將於7月上路，為因應常態性的言詞辯論，最高檢察署特地召集檢察界菁英組成「訴訟組」，今早舉行揭牌儀式，確定組員共6人，由主任檢察官詹麗麗擔任組長，宣示最高檢將脫胎換骨上戰場，不再只處理書面的非常上訴案件。

最高檢檢察官原只有在死刑或有爭議的非常上訴案件才會蒞庭，未來大法庭實施後，規定「應」行言詞辯論，檢察官必須蒞庭，屆時生態丕變，衝擊不小。檢察總長江惠民為使訴訟程序更完備，成立訴訟組，從一審借調美國史丹福大學法學博士吳巡龍（26期）、德國慕尼黑大學法學博士黃則儒（51期）、美國哥倫比亞大學法學碩士陳瑞仁（23期），黃則儒還創下最資淺就借調到最高檢的紀錄。

訴訟組除了有詹、吳、黃、陳等4人，另有2名最高檢檢察官朱富美及蔡瑞宗，目前設計「台聲蒞（聲請言詞辯論）」、「台上蒞（最高法院）」、「台非蒞（非常上訴）」、「台庭蒞（大法庭）」等多個案號，且採顯名制，即檢察官應具名，最特殊的是，以上這些案件書類採公開上網，以昭公信。

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