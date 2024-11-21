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    還來不及擺故障警示牌 汽車突然故障釀國3車連撞

    國1監視器拍下車禍現場。（記者徐聖倫翻攝）

    國1監視器拍下車禍現場。（記者徐聖倫翻攝）

    2024/11/21 14:47

    〔記者徐聖倫／新北報導〕國道1號南向汐止路段昨晚發生車禍，30歲簡姓男子因車輛故障，汽車不得已停在內側車道，他才正要擺放三角故障標誌時，後方一輛箱型車沒注意直接撞上，緊隨箱型車後方的轎車也跟著追撞，貨車與轎車駕駛、乘客等分別受傷，經送醫救治均生命無虞。

    據悉，昨晚10時許，簡男開著自家轎車南下經過國道1號9.4公里處，因不明原因突然故障在內側車道停下，簡男趕緊下車正當他準備擺放故障警示標誌時，26歲周姓男子駕駛箱型車撞上簡男的汽車，跟在周男後方駕駛轎車的35歲金姓男子，也因反應不及追撞，本起意外一共造成3車連撞。

    這起意外造成周男腿部骨折，周男車上3名乘客分別擦挫傷，經送醫急救後均無大礙。警方對3車駕駛進行酒測，均無酒駕，詳細肇事原因與責任歸屬仍待釐清。

    國道警局呼籲，用路人開車應隨時注意前方動態，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援，並在故障車輛後方50公尺至100公尺設置故障標誌警示。

    車輛若無法滑離車道，應立即開啟危險警示燈，所有人員盡速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩，至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，立刻利用高速公路1968App警政報案功能，或撥打110報案。

    汽車突然故障還來不及擺警示牌，釀3車連撞。（記者徐聖倫翻攝）

    汽車突然故障還來不及擺警示牌，釀3車連撞。（記者徐聖倫翻攝）

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