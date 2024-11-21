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    8旬翁遭詐堅稱購車款欲面交200萬元 苦勸攔阻仍徘徊不願離去

    員警、行員一旁苦勸施翁，提醒是遭詐騙集團行騙。（記者邱俊福翻攝）

    員警、行員一旁苦勸施翁，提醒是遭詐騙集團行騙。（記者邱俊福翻攝）

    2024/11/21 14:27

    〔記者邱俊福／台北報導〕1名年近8旬的施姓老翁，日前遭「假投資」詐團行騙，依指示銀行欲提領200萬元面交給詐團車手，行員驚覺有異，通報轄區北市警松山分局松山派出所到場，施翁堅稱是購買中古車費用，又說不出購車細節，員警、行員苦口婆心勸說無效，只好聯繫其家人勸阻，結果施翁領不出鉅款仍不死心，還於銀行門口徘徊，並持續接聽詐團來電，讓警員、行員最後只得趕緊通知家屬到場，以保住其養老金。

    警方表示，本月8日中午，接獲轄內國泰世華銀行八德分行通報疑似有民眾遭到「假投資」詐騙，需警方到場協助瞭解，經派警員尤士豪、林雍茸到場後，發現施翁欲提領200萬元，經跟行員關懷提問，施翁表達是要購買一輛2、3年的中古車，因對方急需用錢，要趕緊領錢面交給對方。

    員警、行員進一步探詢購買哪一輛車、車子照片等等細節，施翁皆無法說明，查看施翁手機內容發現有「假投資」群組，研判應是受騙，便向其勸導詐團相關手法，但施翁不願相信，員警只好聯繫家人，家屬均表示近期未有更換新車需求。

    施翁雖在員警、行員苦口婆心勸說下，放棄提款，但警方卻發現他步出銀行後，持續於銀行門口徘徊，並接聽詐團來電，研判他根本未放棄提款，便聯繫施翁家屬到場協助，以避免施翁又起心動念提款交付詐團車手，後悔莫及。

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