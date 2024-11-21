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    首頁　>　社會

    網控用手銬把男友打到頭破血流 宜警還原真相

    宜蘭網友PO文指稱男友（中）被警用手銬打到頭破血流，警方提供事發影片駁斥。（警方提供）

    宜蘭網友PO文指稱男友（中）被警用手銬打到頭破血流，警方提供事發影片駁斥。（警方提供）

    2024/11/21 14:38

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名李姓女子，PO文指控羅東警方用手銬把她的男友打到頭破血流，附上男友頭部受傷照片，質疑執勤過當。羅東警分局今天（21日）回應，因查獲懸掛失竊車牌車輛及安非他命，偵辦過程原PO及男友對警咆哮攻擊，當場逮捕移送法辦。

    李姓女子在宜蘭地方臉書社團PO文，19日晚間，男友開車載她下班，友人駕駛另一輛車隨行，途中遇上警方找麻煩，友人的車被警盤查後開往羅東警分局成功派出所，她跟男友前去關心，他們抵達派出所時，女警對她大呼小叫，男友為保護她，與警方拉扯。

    文中又說，5、6個警察圍過來，一陣混亂中，李女男友被一名男警跳起來拿手銬打頭，造成頭破血流，她身上也有女警抓痕，希望網友轉發PO文，並請媒體報導。但沒多久就自行刪文。

    羅東警分局今天發新聞稿還原事發經過，19日傍晚5點多，警方在羅東鎮中正南路盤查2輛停放路邊的小客車，其中1輛懸掛失竊車牌，遂將駕駛帶回成功派出所調查，旁邊另一輛小客車的30多歲劉姓男駕駛與20餘歲李姓女友，後來也趕到派出所關心。

    新聞稿指出，這對情侶檔為友人抱不平，質疑警方辦案程序，出言恫嚇並出手攻擊警員成傷，劉男因抗拒警方逮捕，導致頭部受傷，雙方均提傷害告訴，後續交由檢方調查認定，此外，警方分別在懸掛假車牌車輛與劉男的小客車內搜出安非他命、吸食器，依妨害公務、傷害、毒品及竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

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    警方查獲的失竊車牌。（警方提供）

    警方查獲的失竊車牌。（警方提供）

    警方逮捕劉姓男子過程中雙手受傷包紮。（警方提供）

    警方逮捕劉姓男子過程中雙手受傷包紮。（警方提供）

    宜蘭李姓網友PO上男友頭部受傷照片。（圖擷取自網路社團「宜蘭知識+」）

    宜蘭李姓網友PO上男友頭部受傷照片。（圖擷取自網路社團「宜蘭知識+」）

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