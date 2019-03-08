顱內出血全身傷 兩媽還原現場否認施虐：只希望女兒早點醒來！

2019-03-08 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕新北市11歲吳姓女童日前倒在乾媽家失去意識，送醫後被發現顱內出血，有新舊傷，疑似受虐。生母和乾媽今（8日）出面否認虐童，乾媽表示，平時她對受傷女童很好，好到親生女兒都會吃醋，現在她只希望孩子趕快醒過來；生母則不忍看孩子變這樣，非常擔心，同時也替乾媽說話，表示從沒聽孩子抱怨乾媽不好。

綜合媒體報導，女童本月4日凌晨被發現倒臥客廳，緊急送醫急救，到院時顱內出血、昏迷指數3，手術後昏迷指數升回6。院方發現女童眼周、嘴角、耳後、四肢、背部、腹部都有傷勢，趕緊通報相關單位。

警方表示，女童平日寄宿乾媽家，母親休假才返家同住。2位媽媽到案後都否認施虐，表示女兒是癲癇發作才昏迷，傷口部分，眼眶是不慎被製冰盒砸傷，背部紅腫是近期刮痧的痕跡，腿部及膝蓋應該是蚊蟲叮咬後她自己抓出的傷口，僅腳底是因為沒寫功課、不聽話才打了腳底板。

但2名母親無法解釋為何孩子嚴重顱內出血，至今也尚未查到女童癲癇就醫紀錄，警方認為案情不單純，已通報兒少高風險家庭，並由基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

《TVBS》報導，乾媽表示，女童當時臉朝下趴在地板上，拳頭握緊、嘴咬舌頭，她試圖撥開孩子的拳頭，還把手指伸進女童嘴裡，想扳開嘴巴。

對於遭懷疑虐童，乾媽不覺得委屈，「我只希望小朋友醒來而已。」乾媽也說，自己平常對女童很好，連自己的親生女兒都吃醋。生母則說，為了賺錢她每天打兩份工，半年前把女兒托付給乾媽照顧，從沒聽過女兒抱怨乾媽不好。

去年10月，女童的學校曾通報家暴中心，表示孩子眼眶瘀青、腳有傷痕，但女童當時否認受到家暴，說是搬東西時被高處掉下物品砸傷，送醫後醫生認為是外力所致，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心當時也獲報關切。

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