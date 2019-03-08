女童昏迷全身傷 「兩個媽」都撇施虐

2019-03-08

寄宿乾媽家 趴桌失去意識

〔記者吳昇儒、林嘉東、何玉華、俞肇福／綜合報導〕新北市1名女童本月4日凌晨3時，趴在乾媽家桌上失去意識，送醫後，醫護人員大驚發現，女童不僅顱內出血，甚至全身從頭臉、4肢、腹背到腳底板，無一不傷，疑遭兇狠凌虐；檢警獲報調查，也認為恐遭不當對待，但女童的單親媽媽與乾媽都否認虐女，全案進一步追查中。

送醫時昏迷指數3 術後好轉

據了解，119接到乾媽女兒報案，救護車趕到時，發現11歲女童陷入重度昏迷、昏迷指數3，耳後、嘴角都是傷口，送醫搶救時，醫護人員又看見小妹妹4肢、左臉、背部、腹部、眼部周圍及腳底板皆有傷勢，緊急通報相關單位。由於顱內出血傷重，醫院緊急為她進行腦部減壓手術，術後傷情漸有好轉。

眼眶瘀青 2女稱意外砸傷

警方調查，女童母親平日讓她寄宿乾媽家，假日才返家同住。2女口徑一致，表示女兒因癲癇發作才昏迷不醒，眼眶瘀青處是不小心被冰桶砸傷，背部紅腫是近期幫女兒刮痧的痕跡，腿部及膝蓋傷勢應該是被蚊子叮後她自己抓的傷口，只有腳底是因為不聽話，沒寫功課才打腳底板。

顱內出血 警認案情不單純

但2人無法交代，為何女童嚴重顱內出血，另迄昨還未查到有癲癇症就醫紀錄。警方認為案情不單純，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

學校去年發現女童有傷通報

新北市教育局表示，吳姓女童平日上課正常，去年10月發現身體有傷，當時已通報家暴中心。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，去年10月獲報，女童眼眶外側有大片瘀青、腳上也有傷痕，她自稱搬東西時被高處掉下物品砸中，經請兒童保護醫療中心協助認定，醫師認為傷勢看起來不像手部撞擊，是外力重擊造成，有無遭虐還要釐清。

新北市議員張錦豪表示，全案是女童的國小家長會長發現，事情才曝光，聽聞小女孩有可能是因家暴昏迷，真的很難過，除協請醫院全力搶救女童，也盼全案儘快水落石出。

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