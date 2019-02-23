4歲女童胃痛開刀…仁醫發現長短腳 揭狠父母施虐

2019-02-23 20:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名中度智能障礙的4歲女童，因胃部破裂開刀住院，女童指控是被爸爸打的，醫生檢查發現女童曾骨折未治療，導致長短腳，且營養不良，因此通報新北市家暴中心，新北地檢署調查認為，女童父母疏忽照顧、養育女童，還將裸體女童雙手以衣物綁在衣櫃門把上，再出門採買，今依妨害幼童發育、傷害、強制罪嫌起訴女童父母。

起訴指出，前年6月，女童爸爸在家以腳踹毆打女童肚子，造成女童胃部破裂送醫，開刀後發現胃部有因外力造成的8公分傷口，醫生檢查發現，女童就診一年前曾骨折，因未接受治療，導致長短腿，體重也過輕，懷疑女童遭虐而通報家暴中心。

前年8月，女童媽媽幫她洗完澡後，竟未幫女兒穿衣服，還命裸體的她將雙手舉高，以衣物將女兒雙手綁在衣櫃門把上，再將女童與7歲姊姊獨留家中出門購物，而當晚住處附近停電，女童姊姊跑出去向鄰居求助，女童被裸體綑綁之事才曝光。

女童爸爸到案後辯稱沒有毆打次女，是他不小心滑倒跌坐在次女肚子，才會害她受傷；對於次女為何長短腳？女童爸爸則說知道次女走路不穩，但不知道骨折原因，還說與妻育有3名子女，經濟狀況不佳，又有家人生病，他得打三份工維持家計，回家累到倒頭就睡，對孩子哭鬧都不管，坦承忽略次女。

女童媽媽坦承，發現次女膝蓋、大腿紅腫及因跌倒手指骨折時，都未帶她就醫。前年8月外出買東西，因此將次女綑綁起來，老公見狀並未阻止；而對次女營養不良部分，女童父母則澄清，「都有給她吃，但她吃了就吐。」

檢方依據心理鑑定師、警察、醫院病歷紀錄，認為女童父母疏忽對孩子的照顧，造成女童終身長短腳，生長曲線也低於同齡孩子，認定女童父母涉嫌虐待。女童目前已安置在寄養家庭，長胖變活潑，應答能力也進步許多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/