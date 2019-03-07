虐童致死為何不是殺人？ 法務部長這樣說...

2019-03-07 18:43

首次上稿 17:41

更新時間 18:43

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會6日討論刑法修正案，立委林奕華質問虐童致死為何不能比照殺人罪，最重以死刑論處？法務部長蔡清祥回應，凌虐「沒有殺人故意」，這段話遭到外界放大檢視，蔡清祥7日再次解釋，凌虐致死與故意殺人雖然都造成了死亡結果，但因動機不同，刑責也就有差。

蔡清祥指出，虐童致死指的是加害人有凌虐故意，沒有殺人犯意，但最後仍出現死亡結果，稱之為加重結果犯，刑度與原本就有殺童故意的「殺人罪」不同。

蔡清祥解釋，虐童致死是行為時沒有預期到會發生死亡結果，殺人則是主觀上就有致人於死的犯意，兩者動機不同，刑責自然無法概括而論。

蔡清祥說，沒有預期到死亡結果不代表不處罰，而是無法以殺人論之，但刑度上還是會加重處罰，本次刑法修正案就特別增列虐童致死跟致重傷刑責，最重可處無期徒刑。

目前虐童致死或致重傷是用刑法278條傷害罪科責，致死為7年以上、無期徒刑之罪，致重傷則為3-10年之罪，但「兒童及少年福利與權益保障法」規定，對未滿18歲之人犯罪，加重其刑至二分之一。

本次修法則把虐童致死跟致重傷明定在刑法286條的凌虐幼童罪內，規定若凌虐未滿16歲之人致死，可處10年以上、無期徒刑，致重傷則可處5-12年徒刑，且為永久追訴，嚴懲加害人！

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