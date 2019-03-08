11歲女童顱內出血昏迷 檢警蒐證釐清是否受虐

2019-03-08 12:03

〔記者林嘉東／新北報導〕本報今天獨家報導新北市萬里一名11歲女童疑遭凌虐，從頭、臉到腳都有明顯瘀傷，又以顱內出血最為嚴重，經緊急開刀後，尚未脫離險境，女童的單親媽媽與乾媽都否認虐女，檢警已經展開調查。

新北市警局金山分局萬里派出所副所長林育賢指出，新北市消防局本月4日凌晨3時接獲吳姓女童的劉姓乾媽報案稱，去年10月寄住她家的11歲乾女兒因為癲癇，趴在地板上，趕緊通報119送醫。

醫護人員急救發現，吳姓女童顱內出血、肚子、雙腿、左右手臂、左臉、背部、眼部周圍及腳底都有明顯傷勢，經醫院緊急為女童進行手術後發現，吳童的顱內出血，疑由外力造成，手術後仍昏迷。

林指出，由於吳姓女童生長遲緩，生母為了讓女兒就近就學，讓女兒寄住劉婦新北市萬里住處。

警方調查，劉婦對女童很好，劉自己有一個與女童年紀相當的親生女兒，看到媽媽對女童很好，還會吃醋。

警方另查訪吳姓女童鄰居也表示，並未聽到女童有呼救或哭喊的求救聲，為釐清真相，警方已報請檢察官偵辦追查女童傷勢原因。

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