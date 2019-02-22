無良！ 美國雙胞胎女兒 慘遭鬼父性侵暴打10年

2019-02-22 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州1對雙胞胎姊妹自幼便遭親生父親多次拘禁、性侵與虐待，這樣的地獄生活持續了10年，直到雙胞胎姊妹的受害者A，在2017年5月趁隙逃走報警，才結束地獄般的生活。

綜合外媒報導，施暴者是明尼蘇達州（Minnesota）明尼亞波利斯（Minneapolis）的52歲男子柯瑞（Jerry Curry），他20日遭法院判決30年有期徒刑，需要服滿3分之2的刑期才有假釋的機會。

柯瑞的雙胞胎女兒A向警方供稱，父母為了防止她在青春期開始接觸男生，父親便用鐵鍊拴住她的腳裸並綁在父母臥房門上，有時候會遭受父親拿球棒或槳暴打一頓，父親甚至用腳踩破她的頭造成一隻眼睛失明，由於長期被鐵鍊拴住，她的腳已生壞疽，讓她一輩子跛腳。

另名雙胞胎女兒B，除了遭受鐵鍊拴住與痛毆，在2014年到2017年期間，2度遭受性侵懷孕，小孩經DNA鑑定後確認是柯瑞的。

儘管開庭時柯瑞向女兒懺悔道歉：「希望上帝會原諒我，希望女兒們有天也能原諒我。」但他的雙胞胎女兒則強調，「希望他永遠不要出獄。」

至於柯瑞的妻子威爾森（Sheila Wilson）涉案的判決，將得等到3月11日才會宣判。

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