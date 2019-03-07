罵警「奴才」獲不起訴 警提告公然侮辱

2019-03-07 13:44

［記者陳恩惠／台北報導］新北市郭姓男子去年在北投某飯店協助處理勞資糾紛，嗆據報前來的員警「你是奴才，是公僕，拿你的槍出來打我啊！」，被控侮辱公務員罪，士林地檢署偵查後，認為郭的言語尚不構成犯罪，予以不起訴處分，此事引起基層警員反彈；遭嗆的北市警北投分局光明派出所潘姓、林姓員警對郭男提出「公然侮辱」的自訴案，士林地院今天首度開庭，被告郭男未請假也未出庭，法官諭知下個月再開。

由於被告郭男未出庭，潘、林姓員警的律師向法官請求依法拘提，法官則回應，由於本案刑度較低，可處拘役或三百元以下罰金，將循合法管道通知，法官又說，被告郭男雖未出庭，但他要求乩童當通譯，此舉讓大家摸不著頭緒，法官諭知4月9日上午11時30分再開。

不起訴書指出，去年11月27日下午5時許，北投分局光明派出所潘姓、林姓兩名員警，獲報前往轄內飯店處理勞資糾紛，竟被當事人之一的郭男辱罵「你什麼態度，你一個奴才跟主子這樣說話」、「你是奴才，是公僕，拿你的槍出來打我啊！」「你大聲我比你更大聲」、「你給我安靜，我要拿你在那邊靠夭」等語。

郭男到案後強調，當下有先說自己是公民，才對警說「你是公僕」，換句話說，他自認與員警間是「主子與奴才」關係，並未直指員警是奴才。

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