隨機假車禍真性侵 受害年輕正妹11人 淫狼重判9年

2019-03-07 13:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕性侵前科男紀旭鴻於2016年剛假釋出獄，又在台中、高雄街頭隨機假車禍真性侵，攔停女騎士謊稱被她撞，並伺機邀約交往或詐取車禍賠償，其中1名被害女大生因無照駕駛，被紀男脅迫帶往汽旅性侵、偷拍，檢警查出紀男1年來製造多起假車禍騙財騙色，目標都是年輕正妹，至少有11女受害，因此依詐欺取財、強制性交、妨害秘密等罪重判紀男有期徒刑9年，可上訴。

判決書指出，31歲的紀男於2016年3月間假釋出獄，出獄3個月就再度犯案，他在台中、高雄街頭隨機挑選年輕貌美的女性機車騎士，以發生車禍為由，恫嚇使跟他私下協調，利用被害人經濟能力不佳，或缺乏社會經驗，賠償他假車禍的損失或強邀吃飯、交往甚至威逼性侵。

2016年6月間，紀男在台中市北區太原北路攔下20歲的黃姓女騎士，恫嚇稱「你撞上人都不知道嗎？」，黃女誤認確有發生擦撞，留給他聯絡方式，紀男當晚邀約她外出用餐，還說「只要當我女朋友就不用賠」，黃女察覺有異報警，紀男改口向黃女索討賠償，黃女則透過保險公司支付1萬元給紀男了事。

同年7月，紀男再以同樣手法於台中北區攔下23歲的張女，怒斥她闖紅燈害他嚇到跌倒，「為何撞到人就逃走！」協調過程他邀約張女吃飯被拒，張女報警後也付了1600元和解金給紀男。

紀男食髓知味，又於2016年11月間，行經高市博愛路、崇德路口攔下1名騎機車的女大生，謊稱女大生騎車差點撞到他，約至附近超商調解，紀男發現女大生沒有駕照，又不敢讓家人知道，竟進一步要求女大生陪他到摩鐵幫他按摩做為賠償，女大生不疑有他，但進入房間按摩，紀用故意以兇狠口吻怒斥女大生「按摩技術太差」，逼迫女大生與他性交，車禍事件才能一筆勾銷。

紀男性侵得逞過程，還利用女方哭泣、一直以手遮住臉部機會，偷偷拿出手機拍錄，要求她說「很爽」、「不後悔做愛」等，以逃避未來刑責和指控。

女大生事後向友人哭訴，友人鼓勵她報警，檢警查出，紀男利用此方式隨機挑選作案對象，自2016年6月至2017年9月間，至少有11名年輕女騎士被他以假車禍脅迫洽談和解，紀男辯稱確曾有發生車禍，最後發生關係都是兩情相悅，否認所有犯行，被檢方以滅證、串證及再犯之虞聲押獲准，移審後羈押迄今，一審被依強制性交等罪重判9年徒刑。

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