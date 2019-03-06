KTV強吻猥褻兄弟女友 他賠1萬2換原諒

2019-03-06 16:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕蔡姓男子與高姓友人、高男女友小貝（化名）等人相約到KTV唱歌，卻涉嫌趁小貝酒醉無力反抗之際，將她拉到安全門後正面熊抱上下其手並強吻，直到高男發現女友不見，打電話找尋，蔡男犯行才曝光，新北地檢署考量蔡男無前科，並與小貝達成和解，今天予蔡男緩起訴，命蔡男上繳國庫3萬元。

去年9月9日凌晨，高男與23歲小貝、30歲蔡男應友人邀約到新北市板橋區一間KTV唱歌喝酒，凌晨3點左右，喝醉的小貝走出包廂蹲在走廊講電話，蔡男見狀尾隨跟出，將小貝拉到安全門後，強吻小貝還撫摸胸、臀，小貝出言喝斥，高男也發現女友不在包廂，打電話找尋，蔡男見小貝接起電話，當場嚇得逃離現場，當天凌晨高男就帶著女友到警局報案，眾人也狂CALL蔡男要他出來面對，並傳訊要求：「你回來，知道你對人家做了什麼嗎？」

蔡男不敢面對高男，選擇神隱，出庭時供稱，當天喝醉了，不記得做了什麼事。

檢方考量蔡男事後頻傳簡訊向小貝道歉，賠償小貝1萬2000元獲女方原諒，同意予以緩起訴處分，加上蔡男無前科犯後態度良好，因此將他緩起訴，條件是得上繳國庫3萬元。

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