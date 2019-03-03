我的機車「被幹了」！PO文訴真相...竟是被噁男猥褻

2019-03-03 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名網友在Dcard上發文，以「昨天，我的機車被幹了」講述自己原本只是去買個壽司，離開一下沒想到會發生悲慘經歷，更感嘆道：「第一次牽機車去警察局居然不是撞車或受傷，而是被幹。」離奇故事引起網友熱議。

這名男性網友是來台讀書半年的僑生，他表示自己在26日時將機車停放在市政府轉運站B2，原只是花20幾分鐘買個壽司，沒想到放在停車場的機車竟然被噁心男子牽到角落猥褻。

發現車不見的第一時間男網友質疑自己是否記錯停放位置，但仍清楚記得旁邊停放的機車型號與外型，便馬上報警處理，在警方尚未抵達前他便已找到自己的機車，不過發現機車遭人移動過且安全帽內部有嚴重損壞。

經警方調查後，偵辦員警帶著複雜的表情向男網友說：「我直白跟你講好了，他猥褻了你的車子。」現場勘查也採集到了猥褻男子的「3億個孩子」，讓男網友相當崩潰，他表示由於猥褻男並沒有對車造成任何實質損害，只能告他妨礙風化罪。

不少網友打趣回應「要生小Racing了」、「求問到底怎麼有辦法空幹機車的」、「建議你趕快讓ㄋ的寶貝車車吃避孕藥」，面對網友熱議，原PO網友也出面一一解惑，表示有問可不可以拿監視器畫面，但警方不給，至於噁男是如何猥褻的，原PO也畫出示意圖替大家解惑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/