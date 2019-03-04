26歲警員值班台猝死 疑因心臟主動脈剝離

2019-03-04 13:58

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市警局第科三分局青草湖派出所吳姓警員昨天晚間在值班台值班時，被同事發現趴在桌上，上前查看竟無呼吸、心跳，趕緊撥打119送醫急救，醫師初步發現疑因心臟主動脈剝離嚴重出血，宣告不治，新竹市警局派員前往慰問，並全力協助辦理後事及撫卹事宜。

警方表示，年僅26歲的吳姓警員是警專31期畢業的一線三星警員，去年1月到新竹市警局服務，平時服勤務表現都很正常、傑出，對民眾也很熱心，有不少好人好事佳績，目前服務的青草湖派出所並非繁重轄區，上下班正常，並未超時工作，長官與同仁也未曾聽聞他也有心臟血管方面疾病。

昨晚10點多吳員在值班台值班時，卻突然趴在桌上一動也不動，同事上前叫他，發現他毫無反應，且已無呼吸心跳，趕緊叫救護車將他送醫。經醫師診斷，吳員因心臟主動脈剝離，仍宣告不治，家屬獲報後十分悲痛不捨，目前已將吳員帶回彰化老家辦理後事。

新竹市警局局長陳耀南表示，對於吳員猝逝感到非常遺憾與不捨，未來警局將盡全力協助吳家辦理其後事，而警友會均有幫新竹市警察同仁投保，吳員若符合因公值勤時身亡，將有300萬元保險金。

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