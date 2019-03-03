風水老師說不適合 女退屋被沒收440萬討不回

2019-03-03 22:09

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子前年花2937萬購買遠雄新宿建案的一戶房產及車位，她當初看房時就知客廳陽台座向方位是南北向，而非她屬意的東西向，事後請風水老師以命盤評估後，以當初有約定若風水老師認為不適合可解約，但遠雄建設否認有此約定，沒收440萬餘元當違約金，雙方鬧上新北地院後，法官審理認為，陳女看屋時就知座向方位，不能任意反悔或撤銷，且契約也沒有「風水老師看過適合」約定，判她敗訴。

據查，2014年間，陳女原本是與遠雄建設簽約買預售屋，總價金2937萬元，支付852萬餘元後，因發現預售屋門口牆面設置6個弱電箱，雙方協調後再簽協議書，解除預售契約，改買本案房產，價金相同，原852萬餘元轉為已付價金；但因陳女後來不再支付價金，遠雄催告未果，遂發函通知解約，並沒收440萬餘元。

陳女認為，當初因眾多因素未能於簽約前聯絡上風水老師、確認方位，但簽約前就有表明，客廳陽台座向方位是南北向，不是東西向，故簽約後，須請風水老師確認方位是否確實適合，若不適合，就不會買。

陳女主張，遠雄人員未表示反對，她才會簽約，且因對方職員詐欺，而未將上述約定記載在契約內；她認為自己有權解約，提訴要求返回440萬餘元，且若法院認為她主張並無理由，也應酌減違約金。

遠雄建設反駁，陳女買的是成屋，可輕易判斷客廳陽台方位，且並未同意「客廳陽台座向須為東西向」一事。

法官也認為，陳女看屋時就知道客廳陽台座向，仍出於自由意願簽約購買，已接受座向方位現狀，應受契約拘束，不能任意反悔或撤銷，且遍查契約並無「經風水老師看過適合後才換屋」條款；另依契約，違約要沒收總價百分之15當違約金，遠雄扣440萬餘元當違約金自屬有據。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/