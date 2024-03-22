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3/22大樂透、今彩539頭獎均摃龜

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

2024/03/22 22:24

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月22日開獎的第113000071期今彩539頭獎頭獎、第113000037期大樂透均摃龜。

第113000037期大樂透中獎號碼「04、16、38、40、41、48，特別號：35」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得353萬2607元；參獎共32注中獎，每注可得6萬3327元；肆獎共90注中獎，每注可得1萬4474元；伍獎共1537注中獎，每注可得2000元；陸獎共2594注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4652注中獎，每注可得400元；普獎共3萬76注中獎，每注可得400元。

第113000037期49樂合彩中獎號碼為「04、16、38、40、41、48」，四合5注中獎，可得20萬元；三合共129注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3873注中獎，每注可得1250元。

第113000071期今彩539中獎號碼為「07、11、12、24、38」，頭獎摃龜；貳獎241注中獎，每注可得2萬元；參獎共7955注中獎，每注可得300元；肆獎8萬4245注中獎，每注可得50元。

第113000071期39樂合彩中獎號碼為「07、11、12、24、38」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共234注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9091注中獎，每注可得1125元。

第113000071期3星彩中獎號碼為「623」，壹獎共87注中獎，每注可得5000元。

第113000071期4星彩中獎號碼為「1167」，壹獎共19注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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