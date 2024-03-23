家族爭產 扮影武者恐嚇阻止集團改選董監事 長榮大房3子張國政連襟 判3年10月確定

長榮集團家族爆發內鬥，檢方查出大房三子張國政的連襟兼特助謝國獻，為了謀劃長榮國際、基金會的影響力及董事席位，找歹徒噴辣椒水、跟蹤、恐嚇等阻止改選董監事，判3年10月確定須入獄服刑。 圖為張榮發基金會外觀。（資料照）

2024/03/23 05:30

〔記者吳政峰、翁聿煌／綜合報導〕長榮集團創辦人張榮發辭世後，家族爆發內鬥，以大房長子張國華為班底的長榮國際董事長柯麗卿、總經理戴錦銓、張榮發基金會董事長鍾德美等三人，分遭歹徒噴辣椒水、跟蹤、恐嚇等，檢方查出大房三子張國政的連襟兼特助謝國獻是影武者；謝男一審獲輕判，二審則逆轉重判他三年十月徒刑，經最高法院駁回上訴定讞，捲入張家宅鬥漩渦的謝男須入獄服刑。

同案中代為找人「執行任務」的國民黨籍新北市永和區永樂里長許政鎧，因認罪獲判一年六月、緩刑四年；許對判決表示尊重。

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高院認為謝國獻是正犯 逆轉重判

檢警追查，張榮發基金會二○一八年改選董事，關鍵一席董事柯麗卿，當天早上突遭兩名歹徒製造假車禍及對她噴辣椒水，柯眼睛受傷無法出席董事會，造成流會。兩嫌落網後供出是受與謝男交情匪淺的許男指使，許交付柯女照片及個資，要兩人阻止她出席董事會，兩人事後收受五十萬元。

找人執行任務 里長認罪判1年半

二○一九年長榮國際改選董監事，也由許找來四人跟蹤戴錦銓返家，持棍棒試圖潛入對方住處，被保全攔下。許還找人恐嚇鍾德美不得參與股東會表決議案，不配合就火燒她家、對其家人不利。

檢方認為謝男為了謀劃在長榮國際、基金會的影響力及董事席位犯案，將他起訴；一審台北地院認定謝、許教唆犯罪，各判刑八月、六月，均可易科罰金。

二審高等法院認為，謝、許屬共同正犯，而非僅止於教唆犯，審酌謝男未彌補損害，犯後態度不佳等，改重判三年十月，獲三審維持而確定。

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