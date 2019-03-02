赴美參加JEMS競技 新北救護菁英讓國旗滿場飛舞

2019-03-02 22:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局8名「神之救護手」19日遠赴美國華盛頓參，加JEMS（美國緊急救護雜誌）舉辦、全美救護領域數一數二的救護競技盛會，代表台灣首度參加，與來自全美各地的救護菁英同場競技，雖然在全英文筆試中稍微吃虧，但在救護競技部分技壓英國的救護人員，最後雖沒有得名，但救護員們帶著國旗進場、胸口繡著國旗臂章，與美英等國救護菁英同場競技，透過消防救護領域拓展外交。

這次比賽由新北市消防局簡任技正蔡武忠、緊急救護科秘書張志銘、第二大隊副大隊長林世明帶隊，林世明說，這次不但是台灣消防救護技術員首度參加這項全美救護菁英盛會，也到全世界到院前心肺功能停止（OHCA）康復存活率最高的西雅圖消防局取經，讓美英都看到台灣消防救護員的拚搏精神，也拓展台灣消防救護員的技術、與心理層面，收獲頗豐。

張志銘說，這趟比賽能成行，特別感謝財團法人瀚邦國際慈善基金會贊助100萬經費、旅費。主辦單位說，新北市參賽是亞洲首次組隊與會，來自台灣新北市消防隊的2支隊伍與英美共20隊同場競技，預賽分為「救護知識快問快答」、「大量傷患檢傷分類」，模擬孕婦分娩大量出血及2名新生兒生命徵象不穩定，英文問答，台灣消防健兒拚盡全力，展現最佳實力，雖然成績沒能進入決賽，但透過競賽結識許多來自英美的優秀救護人員，學習國外專業救護技術。

新北消防也特別到西雅圖、國王郡等地消防局進行救護車見習，美國可合法持有槍械，救護技術員實習時，看見救護車上有防彈背心，經美方救護員解說得知，美國常有槍戰，救護員在槍傷救護時得穿上防彈背心自保。八里分隊的高級救護技術員戴誌毅曾在八仙塵爆現場擔任大量傷病患指揮官，救護技術高超的他，看見防彈背心也格外新鮮，特別穿上拍照留念。

新北市緊急救護科長高宗棋說，這次赴美競賽及參訪獲益良多，不僅提供新北市消防局未來進行到院前緊急救護訓練的具體方針，更可提升救護人員專業技術與能力，守護新北市民生命安全。

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