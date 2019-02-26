消防救護新裝亮相 執勤更安全

2019-02-26 17:45

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市消防局救護人員換新裝，前後都加強反光設計，還有防水、保暖等功能，讓第一線的救護人員出勤時，提高辨識度與安全性。

市長林右昌說，基隆市消防員男的俊、女的美，稍加時日鍛練，帥度百分百，市府明年可以發行消防月曆。

消防局長陳龍輝指出，這波新的救護外套共350件，短袖、長袖救護工作服各600件，救護工作帽350頂，是119消防節時民間善心人士捐贈的，消防局同仁加入設計構想，更符合救護人員需求。

陳龍輝說，此次設計的新款救護服裝有幾個特點，在救護外套部分，採螢光黃及丈青色調搭配銀色反光條的設計，內搭保暖外套，可兼具防水保暖及安全特性並大幅提高辨識度，亦可因應基隆冬季寒冷濕雨的氣候。另有左右胸前掛勾、下擺斜插式拉鍊口袋、雨帽拉鍊可拆式、左右手臂收納式臂章袋等設計，可以擺放相關設備。

至於短、長袖救護工作服，則是將原有執行救護穿著紅色工作服襯衫樣式改為吸濕排汗POLO衫，更透氣、舒適，便於救護人員急救處置之操作。左胸口袋設計並有代表救護的「生命之星」圖樣；背後有「基隆市消防 EMT」字樣，加上銀色的反光條，能提高同仁夜間執勤的安全性。

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