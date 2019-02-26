跟上《還願》熱潮 勞動部、新北消防局跟風進行政策宣導

2019-02-26 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕隨著台灣國產遊戲《還願》爆紅，許多政府部門也藉著這股熱潮進行政令宣導與加強宣傳政府資源；繼內政部的「何房東」斷電篇，勞動部的許銘春部長也化身「阿春部長」對杜爸提供各種失業補助申請管道與就業資源，希望幫他度過難關「不要再逼美心唱歌了」，新北市消防局也在臉書「不顧維尼反對」，針對遊戲中杜家屋內的消防設施進行評估，並舉辦「消防改善」抓漏活動，希望藉此宣導居家消防的知識。

勞動部在臉書貼文表示，「阿春部長」致信給杜豐于先生表示，一時的職場不如意，可以藉由政府資源重新振作，「不要再逼美心唱歌了啦」，信中也透露勞動部幫杜爸整理了「失業勞工保障權益手冊」，內容包含了各種補助津貼的申請管道，「讓您渡過暫時的難關」；此外也呼籲「男主外、女主內」的觀念已經落伍了，強調「妻子在職場有很好的發展，丈夫從事家務照顧孩子，也是很好的模式啊」

而新北消防局也透過臉書粉絲頁「新北消防發爾麵」發文，文中附有3張《還願》遊戲中杜家的環境擷圖，指出「工作到走火入魔的小編，除了熱愛消防以外，連玩遊戲也在注意消防」，在臉書「不顧維尼反對」舉辦居家消防缺點改善活動，只要網友能在3月3日前留言指出至少3項與消防相關的改善方法，臉書小編就會選出5位留言的網友「還願」精美禮物，最後還標註「何老師不要在亂教人了」。

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