準新娘緊夾雙腿保最後防線 精神仍受創判獲賠100萬

2019-03-01 14:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名準新娘「小芬」（化名），因未婚夫開刀加上生活不順，經友人介紹找上石姓男子問世事，石男到小芬住處看風水，誆稱宅內有吊死鬼，且性生活不順、卡到陰，讓他幹10分鍾，氣就會通，企圖強脫其內衣、拉她內褲窺視陰毛，並以手指強行要插入，因小芬夾緊雙腿才未遂；石男行徑，造成小芬重度憂鬱，並影響新婚後家庭生活，苗栗地院判石男應賠償小芬100萬元精神撫慰金。

小芬因生活不順遂，經友人介紹，於2016年7月，前往桃園市大園區石男的神壇問事求助數次。同年9月，小芬的未婚夫開刀，石男得悉後，誆騙小芬是「卡到陰」所致；小芬與未婚夫為求心安，再度前往求教，石男直指兩人性生活不協調所致。

之後，石男藉故為小芬看陽宅風水，到苗栗縣小芬住處，要為她消災解厄，持毛筆在她背上筆畫符咒，竟突然將她上衣連同運動型內衣以手拉起，露出胸部；小芬趕緊拉下來遮胸部，石男又撫摸背部，小芬受驚嚇後，喝令他離開住處，但石男完全不理會，還斥小芬對神明的降駕不尊，並大言不慚說，是下面氣不通，如果讓他幹10分鐘，氣就通了，且可享受高潮，還譏其未婚夫會住院是因為幹到小芬的緣故。

石男將小芬推倒在臥房床上，手伸入上衣、撥開內衣抓、握胸部親吻，又脫下褲子及內褲，撫摸小芬下體，調侃謔稱「陰毛長成這樣，性需求很大喔！」以手指要強行插入下體，因小芬奮力以雙腳夾住才未得逞。

石男見小芬抗拒，還厚顏遊說會給1萬元，來幹10分鐘就有1萬元額外收入，還有高潮可享受等語訕笑，因小芬嚴詞拒絕且喝令，石男才離開住處。

石男因妨害性自主，一審苗栗地院判2年，二審台中高分院也維持2年。但小芬經歷此屈辱，不敢待房間只能睡在客廳，常被噩夢驚醒，甚至無法上班，一天只吃得下一餐，也影響婚後夫妻生活，被診斷患有重度憂鬱及創傷後壓力反應，向石男求償100萬元精神撫慰金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/