獨家》「不祭改就會死！」婦遭狠詐500多萬 傾家蕩產

2019-03-01 00:35

〔記者王駿杰／新竹報導〕宗教詐財又一樁？71歲陳姓女子去年10月到新竹市區一間宮廟拜拜，遭法號「蘇蘭」的陌生女子搭訕，指她印堂發黑、氣色不佳，若置之不理，將面臨死劫，陳女嚇壞，在「蘇蘭」引薦下，讓一名道行高深的法師以高額代價作法，陸續交付對方5百多萬元，連土地都拿去抵押，搞到傾家蕩產才知遭詐；警方上週埋伏，趁陳女與「蘇蘭」接觸時將其逮捕。

警方調查，「蘇蘭」是62歲林姓女子，她利用假宗教作法會、要祭改的方式向陳女斂財。去年10月，林女搭訕正在拜拜的陳女，指她印堂發黑、氣色不佳，若擱置不理，不但會影響運勢，還會面臨死劫，她有認識一名法師，可幫忙引薦，作法事祭改，讓陳女轉運。

警方指出，這名法師每隔一段時間就會利用辦各式法會的名義，透過林女向陳女接洽，商談法會事項與祭改金額，並在數天後要求陳女支付，已經上當的陳女對林女的話深信不疑，以為只要交款就能為自己與家人求平安，陸續將家中貴重物品典當，連土地都拿去抵押，從去年11月開始和林女與法師面交，5次就交付對方500多萬元，弄到傾家蕩產、身無分文。

「不交錢，就會死！」陳女告訴警方，每次林女與法師辦法會，都找藉口拒絕她前往，事後也不告知法會辦得如何，僅以作法事會有「玉珮」的所公權，每使用玉珮一次就可領回一筆錢為由打發她。

陳女說，她直到兩週前接獲林女來電，要求她在上週交付98萬元完成儀式，「否則會死」，才發現上當，向警方報案求助，氣得要向林女提告詐欺與民事賠償。

警方受理後打算將計就計，讓陳女答應林女邀約，將一筆現鈔裝入紙袋內，隨後到面交地點埋伏，趁雙方面交時現身，將林女逮捕，帶回偵辦。

警方訊問時，林女矢口否認曾向林女詐騙，不但對案情都以「不知情、不知道、不是事實」回應，還反咬是陳女在拜拜時看見她身上的玉珮，又覺得她氣色好，想跟她效法，才會介紹法師給陳女認識，警方認為她在鬼扯，全案訊後依詐欺罪嫌法辦，擴大偵辦有無其他人受害。

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