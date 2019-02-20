壽司店員愛上未成年打工妹 倉庫、廁所瘋狂做愛27次慘了...

2019-02-20 17:04

［記者陳恩惠／台北報導］在北市內湖區某連鎖賣場內的壽司店員工涂姓男子，去年2月結識來打工的15歲少女，2人因此交往，涂男先對少女上下其手，還要少女幫他口交，交往第2個月起，就在賣場地下停車場倉庫或女廁、租屋處連續發生性行為，直到去年6月中旬少女偷吃禁果被母親發現提告，2人共發生27次性行為，士林地檢署偵結，將涂姓男子依妨害性自主罪的強制性交、猥褻等罪起訴。

在知名連鎖壽司店工作的20餘歲涂姓男子，2018年2月間，15歲的少女到店內打工，2人因工作而結識交往，涂男當月10日下午立刻在臉書甜蜜放閃，並昭告天下「穩定交往中」，疑似少女的表舅則留言「表舅沒辦法直接妳說，只能說先以課業為重好嘛，每個人都有交朋友的權利，希望妳會懂事好嘛」，疑似少女姑姑也在涂男的臉書按讚，留言「做的好，要嫁人了嗎？！」還問「爸爸知道嗎？」、「姑姑贊成但爸爸要知道啊」。

起訴指出，涂男自2018年2月10日起至同月21日止期間，在不違反小女友的意願下，徒手撫摸胸部及下體猥褻，同年3月2日則在工作的賣場外停車場內，將生殖器插入小女友的口腔發生性行為，同年4月17日2人在新北市汐止區某廣場廁所內發生性行為，直到同年6月12日少女母親報案之前，2人已先後在租屋處、賣場地下二樓停車場、倉庫或女廁內，陸續發生27次性行為。

檢方偵查庭時，涂男承認犯行，少女也證稱，涂男當時知道她的年齡及就讀的學校，2人發生多次性交及猥褻行為，少女同學也作證，少女曾告訴她，2人有口交，少女的女友人也作證，涂男當時曾撫摸少女的胸部及下體，檢方也調閱2人在壽司店的出缺勤紀錄清查，認定發生27次性交及1次猥褻行為，依照對14歲以上未滿16歲女子性交、猥褻等罪，對涂男提起公訴。

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