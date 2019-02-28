被押了！竹聯幫捍衛隊首腦「江哥」治平專案檢肅到案

2019-02-28 11:48

〔記者李容萍／桃園報導〕自組竹聯幫捍衛隊、綽號「江哥」的蔡姓男子，近1年多來在大桃園地區以凶狠暴力討債為名，除了放高利貸，還四處恐嚇商家，經桃園市平鎮警方半年的蒐證，並在桃園檢察署檢察官朱曉群的指揮下昨晚展開收網逮人，趁著蔡嫌男還在睡夢中逮捕到案，並起出道具手槍一把、大麻及安非他命毒品。另於平鎮、蘆竹等區將組織共犯3名小弟帶案偵辦，其中蔡男被檢察官聲押獲准。

檢警調查，竹聯幫捍衛隊43歲綽號「江哥」的蔡姓男子（有多項刑案前科），在組織以大哥自居，平日以放高利貸及暴力討債為犯罪手段，若有被害人還不出利息，就唆使小弟搗毀被害人所經營的商家或痛毆被害人，半年來不法所得超過300萬元，行徑囂張。

半年前，就有中壢區一名從商的被害男子，原本找到蔡男協助向債主索討一條100萬的債務，反倒被蔡男認為是肥羊，反過頭來恐嚇勒索被害人，嚇得最後工廠關門大吉不敢出面。

全案依違反組織犯罪防制條例、毒品、妨害自由及恐嚇取財等罪嫌移送法辦外，蔡男同時經地檢、地院聲押獲准。

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