台灣與史瓦帝尼簽署協定 受刑人可回母國服刑

2019-02-27 20:12

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣27日與友邦史瓦帝尼簽署「跨國移交受刑人協定」，判決確定的被告未來可透過申請，回國籍國服刑，代表台灣簽約的法務部長蔡清祥表示這是人權的一大進步，史國代表、外交暨國際合作部長札杜莉則肯定雙方友好關係，並宣示將持續在國際上替台灣發聲。

史國為繼德、英之後，第3個與台灣簽訂此協議的國家，蔡清祥指出，台史前已簽有引渡條約、移民事務及防制人口販運合作瞭解備忘錄、警政合作協定，此次雙方基於平等互惠基礎上，再向前提供廣泛的司法合作機制，具重大外交意義。

蔡清祥說，移交外籍受刑人返回其本國執行乃世界潮流，本協定將依「跨國移交受刑人法」規定，由受刑人提出申請，在符合一定條件下，使兩國受刑人得以在熟悉的社會、文化環境中接受矯正，有利更生與賦歸社會，台灣也持續堅守保障人權與實踐人道關懷立場。

札杜莉表示，台史數月前才簽署經濟合作協定，來慶贊兩國50年來的堅定外交關係，而今又簽下受刑人協定，進一步擴大友好夥伴關係，代表兩國政策一致，有共同的政治意願和加強司法合作的承諾。

札杜莉指出，台灣的法官學院去年10月提議，兩國可簽署瞭解備忘錄來訓練檢察總長辦公室及其他司法機關人員，藉以增強這些人的技能與分享專門知識，目前該瞭解備忘錄草案已在史國相關機關研議中，期待能儘早完成簽署並發生效力。

札杜莉強調，將持續在國際論壇上支持台灣應加入關於全球健康、金融與氣候等跨域討論議題，以改善全體人類的福祉。

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