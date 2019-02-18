受刑人勞作金連內褲都買不起 監院糾正法務部

2019-02-18 14:55

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員調查發現，現行矯正機關逾5成受刑人以摺紙袋、摺紙蓮花等作為委託加工作業項目，但勞作金卻十分低廉，每月可運用的勞作金甚至不到20元，連1條內褲都買不起，但受刑人為了順利假釋，仍須埋頭苦幹強迫勞動，致淪為廉價勞工，法務部矯正署核有違失，監委已通過調查報告及糾正案。

監委王美玉、王幼鈴、高涌誠調查發現，法務部矯正署未善盡督導各矯正機關，有58.4%的受刑人從事委託加工作業，每月勞作金卻十分低廉，相較於6%的受刑人從事自營加工作業，平均每月勞作金收入卻高出許多倍，受刑人淪為廉價勞工屬實。

監委指出，依據憲法、公民與政治權利國際公約及大法官756號解釋，受刑人在監服刑，除因人身自由遭受限制外，其與一般人民所得享有的憲法上權利，原則上並無不同，但經調查發現，至少有2成以上受刑人在監服刑無法滿足基本生活需求，亟待救援，法務部矯正署核有嚴重違失。

另，監委也促請衛生福利部、矯正署及行政院應檢討改進，其中包括衛福部及矯正署應加強宣導允許動支勞作金收入所得繳納國民年金保費，讓受刑人知悉及確保權益；針對承攬監所加工作業廠商的監督管理，行政院應會同相關機關建立溝通合作機制或平台。

此外，受刑人又老又窮的情形日趨嚴重，行政院必須正視並督促所屬部會共同積極研謀解決對策，以為因應。

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