醬油「釀造」指標含量竟刪除！監院糾正衛福部

2019-02-17 12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕經濟部工業局統計，近3年國內醬油平均生產量逾13公噸，銷售額達53億元，但監察委員調查後卻發現，今年元月實施的「包裝醬油製程之標示規定」，竟草率刪除鑑別醬油製程是否為「釀造」的關鍵指標「果糖酸」含量規定；另，市售醬油也從未被抽查恐產生毒性的4-甲基咪唑含量，監委今糾正衛福部暨食藥署。

醬油為國人基本民生必需品，不論煨、滷、燜、燒、炒等，都會使用醬油，尤其滷味更需大量使用醬油；據統計，我國醬油使用量十分可觀，但過去對醬油並無法定標準，業者長期皆自願遵循CNS標準，若不符標準亦無法可罰。因此，衛福部去年3月公告「包裝醬油製程之標示規定」，並於今年1月1日生效實施。

然而，監委田秋堇、蔡崇義調查後卻發現，衛福部竟草率刪除鑑別醬油製程是否為「釀造」的關鍵指標「果糖酸」含量規定，且原因竟是參採網友於公共政策網路參與平台「眾開講」的建言；該網友真實身分不明，目的也令人懷疑，食藥署不查，竟背離專業及為民把關的職責，而衛福部竟也草率同意，應嚴予糾正。

此外，衛福部並以市面上未見販售的CNS「丙級」醬油總氮量標準，做為合格門檻，標準失諸寬鬆，且以總氮量來判定醬油標準，難以鑑別或防杜不肖業者恣意添加非法之增氮劑（如三聚氰胺）來蒙混過關，恐導致劣幣驅逐良幣現象，造成醬油品質管制的重大闕漏。

另，化學醬油在其製造過程中，以「鹽酸」促進蛋白質分解極易產生「單氯丙二醇」（3-MCPD），3-MCPD在動物試驗上會引起癌症，在加工過程中應儘量避免產生，因此國際間對醬油所含3-MCPD的含量，訂有管制限量，但衛福部訂定的限量標準，顯不切合國人日常飲食大量消費醬油的實況。

最後，常用於增加醬油棕色強度的「焦糖色素」其產製過程極易產生化學物「4-甲基咪唑」（4-MEI）。據相關試驗發現，透過飼料餵食4-MEI會使動物產生神經毒性與肝毒性，故衛福部有明定醬油中4-MEI的限量，但於2013年至今從未抽查市售醬油的4-MEI含量，使該規範有訂等於沒訂，完全無法發揮效力。

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