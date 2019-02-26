接見訪團 蔡英文：期待更多台商把史瓦帝尼當作台灣前進非洲的基地

2019-02-26 15:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見非洲友邦史瓦帝尼外交暨國際合作部長札杜莉，總統說，台灣和非洲，雖然在地理位置上有點距離，不過我們之間的友誼沒有任何阻礙。放眼將來，雙方不但要維持既有的合作關係，更要積極開拓新的合作項目。

總統先歡迎札杜莉率領外交事務團員來訪，也恭喜剛成為史瓦帝尼第一位女性外交部長。同樣身為女性，她充分了解這是多麼不簡單的成就。相信在札杜莉部長的協助下，台灣和史瓦帝尼王國的邦交及夥伴關係，一定會越來越緊密。

總統提及，去年是史瓦帝尼獨立50週年，也是台灣跟史瓦帝尼王國建立邦交50年，她很榮幸受到恩史瓦帝三世國王的邀請，到史瓦帝尼王國訪問。那一趟訪問，不但讓她對史瓦帝尼充滿活力的文化留下了深刻印象，也見證台史兩國在醫療、教育、經貿等領域的合作成果。

總統說，醫療、農業技術，甚至電力的議題，都是雙方過去合作打下的基礎。未來，除了技術上的合作，她也期待有更多台商，把史瓦帝尼當作台灣前進非洲的基地。「魚幫水，水幫魚」，這就是她常常說的「互惠互助」。

總統也特別向部長和史瓦帝尼王國表達台灣的感謝。無論在WHO或聯合國大會上，史瓦帝尼對台灣的支持，台灣人民都有目共睹。未來還要再請史瓦帝尼繼續支持台灣，共促邦誼。

總統蔡英文（右）26日在總統府接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部部長札杜莉（H.E. Thulisile Dladla）（左），蔡總統指出，未來不但要維持既有的合作關係，更要積極開拓新的合作項目。（中央社）

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