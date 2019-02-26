廟公求歡遭拒 憤而勒斃女友判14年

2019-02-26 09:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄永安區維新興賢宮擔任廟公的王姓男子，因不滿同居莫姓女友為了錢才跟他在一起，錢花光後就不跟他「愛愛」，倆人爭吵後，王男用延長線勒斃莫女，隨後騎機車逃亡15小時落網，橋頭地院依殺人罪判他徒刑14年。

判決指出，王男和莫女交往1年多，去年7月1日凌晨，在按摩院上班的莫女（51歲）洗完澡裸身上床就寢，王男熄燈後在床上向莫女求歡遭拒，王男氣結，質疑莫女另結新歡，認定對了跟他交往都是為了錢，錢花完了就翻臉不認人。

莫女疑不滿被王男亂指控，倆人大打出手，過程中，倆人互毆成傷，莫女拿了延長線想要勒住王男，卻反被王男奪下延長線將她勒斃；王男行凶後六神無主，騎機車漫無目的逃亡，一路從高雄北上騎到雲林，再折返台南，逃亡15小時後，在台南市仁德區二仁路遭岡山警方拘捕。

橋頭地院審理時，王男坦承犯行，他的辯護律師幫他向法官求情，指稱王男已62歲，原本以為莫女可以當他的老伴才交往，沒想到莫女花光他的積蓄後，又在外頭與男性友人過從甚密，且倆人爭吵後，是莫女先動手抓捏王男的下體，王男才會出手反擊，釀成無法挽回的憾事，希望法官能減輕刑期。

但合議庭認為，王男雖非預謀犯案，但他從莫女後方，將延長線纏繞其頸部3圈，待莫女身體無動靜趴臥在床頭櫃與臥床間，再將延長線的插頭與電線作十字交叉打結，以防鬆脫，足見其殺意甚堅；即使懷疑莫女另與他人交往而發生口角，雙方肢體衝突中，莫女即使曾捏抓王男的下體、或以延長線套他頸部等動作，王男仍不該如此痛下殺手，因此依殺人罪判他徒刑14年，得上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/