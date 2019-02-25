師生戀？匿名畢業生控教授劈腿 輔大：暫停授課調查

2019-02-25 18:27

首次上稿 17:51

更新時間 18:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕1名自稱輔仁大學哲學系畢業生2月1日在網路論壇Dcard匿名指控副教授、「哲學星期五」策劃人沈清楷，聲稱在學期間成為「地下情人」，後來發現沈早有論及婚嫁的女友，讓她的憂鬱症加劇，甚至染上焦慮症和慢性疼痛。輔仁大學回應，貼文一出，立即組成性平調查小組，沈清楷的課程、導師時間由代課教師代理配合調查；沈清楷18日也已發出聲明，配合調查。

這篇「沈清楷你是我最痛苦的回憶」發文中，發文者指出，她在大四上學期修了沈的當代法國哲學課程，老師主動邀約吃飯，更邀女生至住家發生性關係，而雙方的關係在女方畢業後仍維持3年，最後女學生偶然發現沈早已有論及婚嫁的女友，控訴「他把我搞得不成人形，或許是我活該死好、自作多情」。

事後刪文道歉 輔大：性平會已接手處理

不過，發文者卻在2月6日刪除此文，並且發出道歉聲明，令此事更加撲朔迷離，輔仁大學校方指出，關於2月1日之後的相關匿名發文，哲學系已經向性別平等委員會提出疑似性平事件檢舉，目前由性平會調查、處理。

沈清楷2月18日發聲明表示靜候調查，調查期間暫不回應匿名網路資訊的質疑，針對過程惡意散播片面不實指控者，將採取法律追訴，也因為事件造成困擾，向輔大校方系方和師生致歉。

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