轉達中生反映衍生質疑 陸聯招表達歉意

2019-02-20 16:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕輔仁大學系副教授何東洪19日在臉書踢爆，指學校發教職員信，稱中國國台辦接獲中生及家長反應，有教師在課堂灌輸、宣揚個人意識形態，甚至致電陸生聯招會要縮減招生名額；輔大校方因此請教師避免，引發限制學術講學自由，有下達封口令之嫌，被教授批「戒嚴時代，腰都沒有這麼彎！」陸聯招今也發聲明表達歉意。

對此，教育部昨夜緊急發布，重申不以任何立場干預大學學術自主，呼籲學校與中方交流應維護國格與學術自由；輔大也同樣當夜緊急聲明，坦承轉發信的文字失準，造成誤解，將檢討改進，尊重教師授課的專業自主性，並希望以學術專業為授課內容，使學生在單純的環境下進行學習。

而信件最初發送者，是大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（陸聯招），該會今也聲明，指本身是收到中國的海峽兩岸招生服務中心來訊，轉知成功大學、輔仁大學等校的中國學生意見，其反映教師在課堂上灌輸、宣揚意識形態等，但用意是提醒學校留意，但處理程序未當導致衍生質疑，表達歉意並進行內部檢討改善。

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