向中國低頭？輔大教職信曝光 教授批：腰比戒嚴時還彎

2019-02-20 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學教務處昨（19）日發出教職信，提到中國國台辦接獲就讀輔大的中國學生抱怨，表示有教師在課堂上傳遞個人意識形態，且國台辦致電要求聯招會「縮減招生名額」，因此請教師授課時不宜過度談論與課程或教學無關事項。對此，輔大心理系副教授何東洪痛批：「1980年代戒嚴時期，輔大校方的腰都沒這麼的彎。」

對於中國學生的抱怨，中國海峽兩岸招生服務中心向我國的陸生聯招會反映此事，陸招會則針對中生陳情事項，透過email向學校轉知中生及中方意見，並請學校提供回應說明。不料，輔大卻逕依陸生聯招會訊息，轉成校內公文，提醒校內所有系所「請教師授課時不宜過度談論與課程或教學無關事項......以維護學生受教品質」。

對此，何東洪在臉書上貼出輔大校方教職信，諷刺說「這就是今日台灣的高教現場」。他更表示，「就連在1980年代戒嚴時期，輔大校方的腰都沒這麼的彎」。

教育部對此則發表聲明指出「陸聯招和輔大逕轉中國國台辦指導意見不妥，在與中國交流時，應秉持維護國格與學術自由立場，不應自我矮化」。教育部也表示，已請陸聯招及輔大學校改善作業疏失，並請其應即澄清尊重教師專業立場，且授課將秉學術專業傳遞討論為原則，以維護學生學習權益。

校方聲明：同仁用字失準，非本校立場，將確實責成檢討改善

對此，輔仁大學也發表聲明表示：「輔仁大學校風純樸自由且不涉及政治。我們對於經由各種管道入學的學生，不論是本地生或來自世界各地之學生在學業及生活上都給予高度的關懷與照顧。學校尊重教師在授課上之專業自主性且希望以學術專業為授課內容，使學生在單純的環境下進行學習及學術研究。」

聲明也強調「對於本校教務處同仁發函提醒之文字失準，若有造成誤解，實有未妥，絕非代表本校立場，校方將於了解情況後，確實責成檢討改善」。

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