國3新竹路段3輛大貨車追撞 北上一度回堵

2019-02-25 09:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國道3號北上102.8公里處，上午8點多發生車禍，現場3輛大貨車追撞，其中陳姓男子一度受困在駕駛座，新竹市消防局出動3車9人前往救援，陳男在消防人員到場前就已經自行脫困，雙腿紅腫，至於肇事原因正由國道警察深入調查當中。現場也一度造成北上路段回堵。

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