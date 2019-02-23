永和分屍案開延押庭 孫武生聲請精神鑑定拚免死

2019-02-23 11:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）因被懷疑是警方偵辦毒品案的線人，遭分屍棄置在永和中正橋下新店溪畔案，新北地檢署去年12月依涉犯殺人、毀壞及遺棄屍體等罪嫌起訴主嫌美籍男子Mayerorenshlomo（中文名：孫武生，綽號OZ）、非裔美籍男子Ewart Odane Bent；依幫助殺人嫌起訴吳宣、美籍男子Hobbie Jason Eugene（中文名：何傑生），因在押的3名老外3月7日羈押期將屆滿，新北地院今召開第一次延押庭，先提訊孫男，孫男律師庭上聲請精神鑑定，並要求解除禁見，合議庭先還押，下週裁定結果才會出爐。

法界人士認為，孫男應是想「被鑑定出有病」，藉此拚「免死」。孫委任律師是知名的人權律師黃致豪，因日前爆出約砲醜聞今未現身，由另名女律師出庭辯護。

孫男律師指出，孫男在台灣無其他親屬，聲請解除禁見是希望在美國的生父、繼母，在以色列的生母、繼父抵台後，能與他們相見，而其他被告指證孫男在他們心中有權威地位，是否真實也仍待後續審理證實，如法官、檢察官憂心孫與同案被告通信，可以做出條件限制，並非全面禁止。

此外，律師並聲請精神鑑定，以北部醫院案件多為由，聲請孫男至彰化基督教醫院進行鑑定，並建議合議庭調閱孫男在台北看守所的就診病歷。對於律師要求，要不要做精神鑑定？及在哪做精神鑑定？因須考量人犯解送等相關問題，法官當庭未回覆，決定一併等到下週裁定。

檢警調查，Bent、孫男與顏男是舊識，時常找他購買大麻，但近幾個月找他買毒的人總是被警方逮到，顏男並有意淡出販毒生意，故懷疑顏男就是警方線人，因此種下殺機。去年8月21日晚間，孫男約顏男在永和河濱公園見面，再以鏈鋸勒住顏男脖子，割喉殺害，Bent則在旁協助孫男分屍，同月22日下午屍體被發現，警方於同月24及25日分別逮捕Bent、協助購買開山刀的大學生吳宣，孫男則逃至菲律賓，同月9月5日被台菲警方合作逮捕，同月17日押解回台，同月10月18日再拘提協助購買焚燒主嫌血衣汽油的何男。4人另涉毒品、洗錢等罪。

新北地院21日提訊何男開準備庭，何男在庭上爆出孫武生販毒集團疑有第5人「湯姆（Tom）」存在，自己透過手機通訊軟體與湯姆聯絡，並曾依湯姆指示幫忙收取交付金錢5次，湯姆是否也參與分屍案，檢警還要調查。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/