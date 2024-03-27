「免租金偶爾陪過夜」色房東猥褻女房客 賠150萬換免囚

呂姓房東涉嫌對19歲租屋女子噁稱「免費入住須偶爾陪過夜」並猥褻，一審被依2個強制猥褻罪判刑1年6月，呂上訴後，以賠償150萬元和被害人達成和解，獲得高院宣告緩刑，換取免入獄。（資料照）

2024/03/27 18:14

〔記者楊國文／台北報導〕台北市士林區一名呂姓房東被控對前來看屋的19歲少女強吻、將她壓在床上並用下體磨蹭，2度猥褻得逞，還向她表示「可免費入住，須偶爾陪過夜和約會」，少女嚇逃離、提告，且請求從重量刑，士林地院審理後，依2個強制猥褻罪各判刑1年，合併判應執行期1年6月徒刑；呂男惟恐入獄，上訴高等法院後以高於行情的150萬元賠償金和被害人和解，並於審理期間全數支付完畢，高院今判1年6月徒刑、緩刑4年，不必入獄，另須參加10小時法治教育課程。

資深民事庭法官表示，此案中，雙方以150萬元金額和解，雖略高於一般民事判決賠償金額，但考量被告造成被害少女長期的傷痛和難以抹滅的陰影，也可能和被告為避免坐牢，主動提高賠償金額的因素有關，因此金額還算合理。

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檢方指控，2022年8月間，19歲少女因離家出走，上知名租屋網找房子，看到45歲呂姓房東在台北市士林區有雅房出租，因此與呂男聯繫，8月14日下午，她在友人陪同下前往看屋，呂男當場答應可讓少女暫時先入住再簽約。

沒想到少女入住後，呂男深夜跑到少女房間，竟然開口要求少女偶爾陪他過夜和約會，即可換取免費出租房間。

少女不敢答應，思考如何回絕呂男，呂男見她年幼可欺，竟強行撫摸及親吻少女，並將她壓在床上，用下體磨蹭，猥褻得逞。

隔天中午，少女打電話給呂男，告知決定不住了，呂男竟趁少女繳回鑰匙時，再度將她壓在床上，強行猥褻得逞。少女嚇得打電話給男友和友人，男友氣炸找呂男對質，之後決定報警。

少女自案發後，持續前往醫院就診，被診斷出罹患憂鬱症、恐慌症和創傷後壓力症候群，並曾企圖自殺情事。

士林地院認為，呂男對年輕、社會歷練較淺，孤身一人的少女2度猥褻，且2次犯案僅隔1天，雖然呂男坦承犯行，但未和少女達成和解，少女也堅稱不原諒呂男，並請求法官從重量刑，依2個強制猥褻罪各判呂男1年徒刑，合併應執行1年6月徒刑。

呂男面對恐將入獄結果，提起上訴後當庭向少女道歉，並提出150萬元和解金，最後獲得少女同意和解，高等法院今判1年6月徒刑、緩刑4年，不必入獄，另須參加10小時法治教育課程。檢方可上訴。

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