驚！ 台南驚傳街頭隨機殺人 婦人被刺到腸子外露急救

2019-02-22 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕台南晚間驚傳街頭隨機殺人！

據《蘋果日報》報導，台南市南區晚間6點多驚傳一起隨機殺人事件，一名60多歲的婦人帶著80多歲的母親到大林國宅商圈吃晚餐，坐在路旁椅子休息時，卻突然遭一名30多歲的女子持20公分長的刀子猛刺雙手及腹部，導致婦人腸子都外露，事後送醫急救但尚未脫離險境，警方目前調閱監視器持續追捕嫌犯中。

報導引述目擊者說法表示，事發當時他停好車準備下車，看到有2名女子在人行道拉扯，以為這2人認識在玩並不以為意，直到被害人大聲求救才驚覺事態嚴重，大喊「你們在幹什麼？」而動手行兇的女子發現有人則嚇到，立刻沿著大同路二段往北逃逸。

目擊者指出，當下本來要追上去，但發現被害人身上都是血，腸子還外露，表情痛苦不斷哀嚎，他趕緊報警後還從車上拿毛巾給受害者止血。他也提到，行兇的女子年約30多歲，頭髮綁馬尾、穿襯衫、牛仔褲，身高約160公分左右。

救護員則指出，被害者腹部有長約5公分的刀傷，臟器外露，雙手各有約5公分刀傷三處，送醫後馬上進開刀房急救，目前尚未脫離險境。

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