勒殺情敵載到公墓埋屍 惡男被求處重判

2019-02-22 18:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕上月5日挖出屍體而讓兇殺案曝光的南投公墓埋屍案，南投地檢署檢察官經1個半月的偵辦，全案今天偵結，涉殺情敵再載至南投公墓埋屍的鄒尚仰，被檢方依殺人罪嫌起訴，檢察官指鄒男羈押過程中不斷地飾詞矯飾、全無悔意，請求地院法官判處重刑，以資懲儆。

50歲的計程車運將鄒尚仰曾從事殯葬業，後來開計程車後，仍會兼差開靈車、當「土公仔」，去年12月30日白天幫忙開靈車賺外快，晚上則開著妻子的轎車，到同為運將搶走其情人的王姓男子住處附近攔人，要他付遮羞費30萬元，兩人當場吵起來，爆發肢體衝突，身強體壯的鄒男新仇舊恨湧上心頭，一用力就將情敵勒斃。

鄒男殺人後還故佈疑陣，用王男的行動電話傳送「壓力大，旅行去」等多起簡訊給劉姓前女友，製造王男心情不好有厭世想法的假象。曾從事殯葬業的鄒男把王男的屍體漏夜載到南投市的偏僻公墓，找空墓穴埋屍，再覆蓋土與雜草。

王男失蹤後，妻子報警協尋，並告知警方鄒男曾毆打王男，把人擄走強拍裸照要求付30萬元遮羞費，懷疑丈夫是被鄒男帶走。

後來王妻會同警方及台中市919救援協會搜救隊，上月5日依手機最後的基地台位址找到南投市第九公墓，發現有處有新鮮泥土翻動的痕跡，而且有大批蒼蠅聚集，一挖掘就發現王男的屍體。

檢警在南投第九公墓附近的路口監視器發現鄒男的車子行經，將鄒男拘提到案，循線起出作案用圓鍬、鐵鎚、麻布袋等證物，鄒男也被聲押獲准。

南投檢方經1個半月的偵辦，今天偵結並以殺人罪嫌起訴鄒男，檢察官在起訴書中建請地院法官，審酌鄒男飾詞矯飾，全無悔意，能從重量刑。

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