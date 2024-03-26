出大包！中和警分局遺落1200顆彈殼 督察組長、教官等5人懲處

民眾拾獲中和分局遺落的1200顆空彈殼。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/26 12:55

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和警分局日前前往林口警分局實施射擊常年訓練，但當天下午結束後，將所有空彈殼運回車上時，不慎將其中1箱1200顆空彈殼遺忘在YouBike微笑單車上，民眾發現後連忙到派出所反映才發現此事；而中和警分局今將督察組長、教官、助教及2名員警，分別記申誡至小過懲處，並加強教育。

據查，中和、永和警分局20日上午8時，共102名員警抵達林口警分局靶場實施射擊訓練，直至下午4時打靶結束，而負責載運彈藥的中和警分局陳、張姓員警，以手推車載著6箱共7600顆空彈殼，步行至林口警分局旁時，不慎掉落1箱1200顆空彈殼，卻渾然不知。

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據知，石姓民眾在晚間9時許經過林口分局旁時，驚見YouBike微笑單車置物籃中，竟有一箱疑似大批子彈，趕緊通知忠孝派出所值班員警，經鑑識人員查看後，才確認為1200顆空彈殼，而林口分局確定為中和分局遺失後，便將空彈殼鎖至槍械室內保管，翌日上午再由中和分局領回。

中和警分局坦言，同仁運送空彈殼過程中嚴重疏失，且返回分局後亦未能確實清點數量，造成案件發生，將深自檢討，並依後勤業務要則第50點第1項、警察人員獎懲標準第7條「遺失重要公物或保管（養）不當，情節嚴重」。

中和警分局今天指出，督導不周的廖姓督察組長記申誡1次，劉姓教官、曾姓助教各記申誡2次，負責載運彈藥的陳、張姓員警各記過1次，並持續加強員警教育訓練，避免再有類情事發生。

中和分局打靶完後，將空彈殼載回駐地，卻沒發現少了1200顆。（記者陸運鋒翻攝）

中和警分局當天在林口分局實施打靶常訓。（記者陸運鋒翻攝）

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